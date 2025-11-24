Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался по поводу ухода Валерия Карпин а с поста главного тренера московского «Динамо».

Артем Дзюба globallookpress.com

«Я несильно удивился. Ожидал, что так произойдет, но думал, что это скорее зимой случится», — сказал Дзюба корреспонденту «Матч ТВ».﻿

Карпин покинул пост 17 ноября по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Ролан Гусев. В последнем матче 16-го тура РПЛ команда дома обыграла махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице с 20 очками. Следующий матч будет против грозненского «Ахмата» 30 ноября.​