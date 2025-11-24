Известный в прошлом защитник Жером Боатенг будет проходить тренерскую стажировку в «Барселоне».

Жером Боатенг globallookpress.com

Ранее он хотел учиться тренерскому мастерству в «Баварии», за которую отыграл несколько сезонов, но из-за протеста болельщиков решил отправиться в каталонский клубы. Фанаты мюнхенцев обвиняют бывшего футболиста в женоненавистническом поведении.

На протяжении 10 дней Боатенг будет посещать базу клуба, проводить время с Ханси Фликом и его тренерским штабом, следить за занятиями игроков. Ему даже выделили специальное место за воротами «блауграны».