23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ «Локомотив» примет «Краснодар» на поле стадиона «РЖД Арена». Команды начнут в 19:45 по мск.

«Локомотив» после победы над «Оренбургом» (1:0) набрал 30 очков и теперь располагается в 3 пунктах от первой строчки. В целом хозяева выиграли только 2 из 5 матчей во всех турнирах, что намного хуже, чем у гостей.

«Краснодар» ведет борьбу за первое место и в случае потери очков может упустить лидерство. При этом текущая форма «быков» вполне позволяет им сохранить свою позицию в таблице. В последних 5 матчах РПЛ гости имеют 4 победы и лишь одну ничью. В прошлом туре одноименный коллектив сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), из-за чего не сумел закрепиться на вершине списка.

