В 12-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:3.

Арне Слот globallookpress.com

Как сообщает портал Opta Sport, мерсисайдцы установили антирекорд последних 60 лет в чемпионате Англии. Ливерпуль« потерпел два подряд разгромных поражения в чемпионате с с 1965 года. Тогда "красными" руководил легендарный Билл Шенкли.

В 11-м туре команда Арне Слота уступила "Ман Сити" (0:3). После 11 туров прошлогодний чемпион идет с 18 очками только 11-м в таблице АПЛ.