Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов считает, что его бывший клуб наиграл на победу в игре 16-го тура РПЛ с московским ЦСКА.

Игорь Ледяхов globallookpress.com

«Спартак» заслужил победу в дерби. И гол забили, и моменты создавали. А у ЦСКА их не было, если не брать удар Дивеева уже в добавленное время. Но и это сложно назвать 100-процентным шансом. Заслуженная победа «Спартака», потому что на протяжении двух таймов выглядел свежее и лучше ЦСКА.

«Естественно, в этом есть заслуга Вадима Романова. Всё-таки он в течение двух недель готовил команду и, видимо, нашёл какие-то слова, которые настроили "Спартак" должным образом. Но мы знаем, что команда-то укомплектована достаточно неплохими футболистами. Все факторы сошлись воедино: новый тренер, правильная подготовка. Отсюда и результат», — сказал Ледяхов «Чемпионату».

Единственный мяч в этой встрече забил на 43-й минуте полузащитник Игорь Дмитриев после подачи углового. «Спартак» провел первый матч под началом Вадима Романова.