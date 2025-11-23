В матче 12-го тура итальянской Серии А «Лацио» на своем поле переиграл «Лечче» со счетом 2:0.
Авторами забитых мяче в этой игре стали Маттео Гендузи, которому ассистировал Тома Башич, и Тиджани Нослин.
Результат матча
ЛациоРим1:0ЛеччеЛечче
1:0 Маттео Гюэндузи 29'
Лацио: Иван Проведель, Марио Хила (Патрисио Габбарон 87'), Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини (Мануэль Лаццари 75'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Данило Катальди (Матиас Весино 46'), Тома Башич, Густав Исаксен, Маттиа Цаканьи, Булайе Диа (Тейянни Нослин 87')
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Тьягу Габриел, Данило Филипе Мело Вейга, Медон Бериша (Никола Штулич 46'), Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали (Конан Н’Дри 76'), Киалонда Гаспар, Франческо Камарда (Ламек Банда 46'), Риккардо Соттиль (Сантьяго Пьеротти 63'), Тете Моренте (Мохамед Каба 76')
Жёлтые карточки: Маттео Гюэндузи 79' — Конан Н’Дри 82'
В активе «Лацио» теперь 18 очков и восьмое место в турнирной таблице. У «Лечче» осталось 10 баллов и 16-я строчка.