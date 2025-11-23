В активе «Лацио» теперь 18 очков и восьмое место в турнирной таблице. У «Лечче» осталось 10 баллов и 16-я строчка.

Авторами забитых мяче в этой игре стали Маттео Гендузи , которому ассистировал Тома Башич , и Тиджани Нослин .

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Лацио» на своем поле переиграл «Лечче» со счетом 2:0.

