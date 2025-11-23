Президент «Барселоны» Жоан Лапорта﻿ прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов с лондонским «Челси»﻿, подчеркнув важность победы несмотря на возможные трудности.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«В Лондоне мы должны побеждать, но это будет нелегко. У нас отличная команда. Не знаю, вернутся ли у нас еще игроки к этому матчу. Рафинья вернулся в игре с Атлетиком — 4:0 и едва не забил сразу после выхода на поле. Челси — очень сбалансированная команда. Если мы будем играть в свой футбол, у нас будет много шансов»,﻿ — приводит слова Лапорты Marca.

Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 ноября на домашнем стадионе «Челси» «Стэмфорд Бридж»﻿.