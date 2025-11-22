Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин подтвердил, что может получить должность в калининградской «Балтике».

В нынешнем сезоне РПЛ «Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает 5-е место после 15 туров.

«Думаю, не стоит раньше времени это озвучивать. Но да, мы обсуждаем работу в клубе и его развитие.

"Балтика" — действительно клуб-сенсация этого сезона, от этого перспектива поработать там выглядит еще интереснее. Мне импонирует, как команда играет, как Талалаев ведет тренерскую работу, как руководство выстраивает политику клуба. В турнирной таблице "Балтика" близка к тройке лидеров — думаю, футболисты получают огромное удовольствие, хотя и проделывают большую работу. Есть куда развиваться — важно, чтобы клуб остался в Премьер-Лиге и двигался дальше. Думаю, у владельцев именно такая задача. Поработать в этом направлении — хороший опыт, и мне он интересен. У меня отличные отношения с руководством — хочется быть полезным и сделать "Балтику" лучше», — сказал Шунин Sport24.