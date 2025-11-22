«Ланс» одолел «Страсбург» (1:0) в матче 13-го тура французской Лиги 1.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Исмаэло Ганью на 69-й минуте.

Результат матча

ЛансЛансЛанс1:0СтрасбургСтрасбургСтрасбург
Ланс:  Давид де Хеа,  Марин Понграчич,  Роб Холдинг,  Лука Раньери,  Фабьяно Паризи,  Роландо Мандрагора,  Николо Фаджоли,  Симон Зом,  Роберто Пикколи,  Мойзе Кин,  Dodo
Страсбург:  Микеле Ди Грегорио,  Андреа Камбьязо,  Ллойд Келли,  Пьер Калюлю,  Уэстон Маккенни,  Филип Костич,  Хефрен Тюрам,  Мануэль Локателли,  Теун Коопмейнерс,  Душан Влахович,  Кенан Йылдыз

После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 28-ю очками в активе.  «Страсбург» — на 4-й позиции (22).