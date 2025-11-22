«Ланс» одолел «Страсбург» (1:0) в матче 13-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Исмаэло Ганью на 69-й минуте.
Результат матча
ЛансЛанс1:0СтрасбургСтрасбург
Ланс: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Роб Холдинг, Лука Раньери, Фабьяно Паризи, Роландо Мандрагора, Николо Фаджоли, Симон Зом, Роберто Пикколи, Мойзе Кин, Dodo
Страсбург: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Филип Костич, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Теун Коопмейнерс, Душан Влахович, Кенан Йылдыз
После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 28-ю очками в активе. «Страсбург» — на 4-й позиции (22).