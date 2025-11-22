Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча Серии А с «Интером», который состоится 23 ноября.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Нам предстоит играть против сильной команды, и такие большие матчи дают адреналин и азарта при подготовке к ним. Интер — сильная команда, они в отличной форме, но и мы тоже. Они — лучшая команда Серии А по ударам по воротам и пропускают меньше всех. Поэтому нам нужно играть правильно. В важных матчах детали имеют значение»,﻿ — цитирует Аллегри журналиста Джанлука Ди Марцио.

Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро», начало в 22:45 по московскому времени.​ Перед поединком «Милан» располагается на четвертой строчке, набрав 22 балла. «Интер» лидирует с 24 очками в Серии А.