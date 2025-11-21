Эта победа позволила «Волге» подняться на 13-е место с 21 очком. «Торпедо» (18) остается в зоне вылета.

Через 12 минут нападающий Дмитрий Каменьщиков забил второй мяч «Волги».

Уже на 6-й минуте хозяева повели после точного удара полузащитника Кирилла Фольмера.

В 20-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу ульяновская «Волга» уверенно переиграла на своем поле московское «Торпедо» со счетом 2:0.

