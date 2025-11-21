В 20-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу ульяновская «Волга» уверенно переиграла на своем поле московское «Торпедо» со счетом 2:0.
Уже на 6-й минуте хозяева повели после точного удара полузащитника Кирилла Фольмера.
Через 12 минут нападающий Дмитрий Каменьщиков забил второй мяч «Волги».
Результат матча
Волга УлУльяновск2:0ТорпедоМосква
1:0 Кирилл Фольмер 6' 2:0 Kamenshchikov D. 18'
Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Олег Красильниченко, Камиль Ибрагимов, Андрей Костин, Давид Кокоев, Дмитрий Рахманов, Кирилл Фольмер (Владислав Руденко 70'), Руслан Шагиахметов (Дмитрий Рахманов 29'), Novikov D., Umnikov M., Kamenshchikov D. (Владислав Яковлев 70')
Торпедо: Ростислав Солдатенко, Сергей Бородин, Олег Кожемякин (Dunay V. 46'), Боян Роганович, Глеб Шевченко, Александр Иваньков (Александр Ломакин 60'), Марио Чурич (Александр Орехов 46'), Артур Галоян (Кирилл Данилин 68'), Владислав Шитов, Александр Юшин, Александр Чупаев
Жёлтые карточки: Kamenshchikov D. 52' (Волга Ул), Дмитрий Рахманов 59' (Волга Ул), Дмитрий Рахманов 59' (Волга Ул)
Эта победа позволила «Волге» подняться на 13-е место с 21 очком. «Торпедо» (18) остается в зоне вылета.