21 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Волга» из Ульяновска и московское «Торпедо». Матч начнется в 17:00 по мск.
«Волга» Ульяновск
Турнирное положение: «Волга» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ
Первой лиги, имея в активе 18 очков при 22-х забитых и 34-х пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче команда из Ульяновска проиграла «Черноморцу» со счетом 1:2.
До этого «Волга» минимально обыграла «КАМАЗ» (3:2), но проиграла поединок против «Родины» со счетом 1:2.
В последних пяти матчах клуб два раза одержал победу и три раза потерпел поражение при семи забитых и семи пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волга» в семи последних матчах набрала всего шесть очков, а общий счет в этих матчах — 10:12. Команда много пропускает, при этом забивая почти один матч в этих поединках.
«Торпедо» Москва
Турнирное положение: московская команда находится в нижней части турнирной таблице, набрав 18 очков и занимая 16 итоговое место.
Последние матчи: в последнем матче «Торпедо» смогло переиграть «Ротор» со счетом 2:0.
До этого команда поделила очки в поединке против «Сокола» (1:1) и проиграла одному из лидеров чемпионата, «Факелу», со счетом 0:2.
В последних пяти матчах «Торпедо» два раза одержало победу, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение при семи забитых и шести пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Торпедо» не хватает стабильности в этом матче настолько, что команда находится в зоне стыковых матчах. Не лучшим выдался и первый матч: «Торпедо» проиграло со счетом 2:3 в первом круге.
Статистика для ставок
- «Волга» пропустила больше всех в чемпионате — 34
- «Торпедо» проиграло первый матч против «Волги» в последний раз — 2:3
- «Волга» пропустила в четырех матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.65. Ничья оценена в 2.95, победа оппонента — 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.06.
Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.81.
Прогноз: Сложно назвать победителя в данном поединке. Обе команды нестабильны. Можно сыграть на ничейном результате.
Ставка: Ничья в матче за 2.95.