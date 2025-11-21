прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.81

21 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Волга» из Ульяновска и московское «Торпедо». Матч начнется в 17:00 по мск.

«Волга» Ульяновск

Турнирное положение: «Волга» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ

Первой лиги, имея в активе 18 очков при 22-х забитых и 34-х пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче команда из Ульяновска проиграла «Черноморцу» со счетом 1:2.

До этого «Волга» минимально обыграла «КАМАЗ» (3:2), но проиграла поединок против «Родины» со счетом 1:2.

В последних пяти матчах клуб два раза одержал победу и три раза потерпел поражение при семи забитых и семи пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волга» в семи последних матчах набрала всего шесть очков, а общий счет в этих матчах — 10:12. Команда много пропускает, при этом забивая почти один матч в этих поединках.

«Торпедо» Москва

Турнирное положение: московская команда находится в нижней части турнирной таблице, набрав 18 очков и занимая 16 итоговое место.

Последние матчи: в последнем матче «Торпедо» смогло переиграть «Ротор» со счетом 2:0.

До этого команда поделила очки в поединке против «Сокола» (1:1) и проиграла одному из лидеров чемпионата, «Факелу», со счетом 0:2.

В последних пяти матчах «Торпедо» два раза одержало победу, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение при семи забитых и шести пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Торпедо» не хватает стабильности в этом матче настолько, что команда находится в зоне стыковых матчах. Не лучшим выдался и первый матч: «Торпедо» проиграло со счетом 2:3 в первом круге.

Статистика для ставок

«Волга» пропустила больше всех в чемпионате — 34

«Торпедо» проиграло первый матч против «Волги» в последний раз — 2:3

«Волга» пропустила в четырех матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.65. Ничья оценена в 2.95, победа оппонента — 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.06.

Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.81.

Прогноз: Сложно назвать победителя в данном поединке. Обе команды нестабильны. Можно сыграть на ничейном результате.

Ставка: Ничья в матче за 2.95.