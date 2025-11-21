Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.  Встреча состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена».  Начало — в 16:45 мск.

Егор Титов globallookpress.com

«Наконец-то будет аншлаг, ещё приятнее, что это будет домашний матч.  Мне кажется, что смена наставника всегда положительно влияет на команду.  Не то, что был плохой, а пришёл хороший.  А сама ситуация в виде смены тренера может положительно повлиять на результат.  Поэтому ожидания хорошие.  Единственное, что беспокоит, наличие большого количества сборников, кто-то только прилетел, кто-то прилетит позже», — приводит слова Титова ТАСС.

ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.  «Спартак» (25) — на шестом месте.