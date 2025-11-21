Центральный защитник Дмитрий Тихий больше не является игроком турецкого «Серик Беледиеспор».

Дмитрий Тихий globallookpress.com

«Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений. Уже вернулся в Москву — тренируюсь по индивидуальной программе. Сейчас трансферноеа окно в России закрыто, но надеюсь зимой найти команду», — сообщил Тихий «Чемпионату».

33-летний защитник перебрался в «Серик» летом 2024 года вместе с группой российских футболистов и главным тренером Сергеем Юраном. Всего он сыграл в чемпионате Турции 7 матчей. В России Тихий известен по выступлениям за «Пари НН» и «Химки».