Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что полузащитник «Спартака» Маркиньос заметно вырос как игрок после перехода в московский клуб.

Бразилец выступал за «Ференцварош» с февраля 2022-го до августа 2024 года, а Черчесов возглавлял венгерскую команду с конца 2021-го по июль 2023-го. Напомним, 9 ноября «Спартак» одержал гостевую победу над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре МИР РПЛ.

«Маркиньос пришёл неготовым. Сейчас вы видите его таким, но мы знали совсем другого футболиста. Мы рады, что не ошиблись в нём как в человеке и игроке. Понимали, что у него есть потенциал для роста, и он его реализовал. Это заслуга тренеров, команды и его самого. Он стал у нас игроком основы, а затем перешёл в более сильный клуб», — заявил Черчесов «Матч ТВ».

Маркиньос присоединился к «Спартаку» в августе 2024 года и с тех пор сыграл 52 матча во всех турнирах, забив шесть голов.