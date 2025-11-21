Экс-защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун высказал свое мнение по поводу предстоящего Дерби Всея Руси в рамках 16-го тура РПЛ.

«По последним матчам ЦСКА в более оптимальном состоянии.  Понятно, что есть игроки, которые были в сборной.  Но командные действия у ЦСКА хорошие.  Если забивают, то играют на результат.  Есть у них небольшое преимущество.  Но у "Спартака" смена тренера.  Будут новые эмоции, появится мотивация.  В плане эмоций "Спартак" будет в боевом состоянии», — сказал Ковтун «Чемпионату».

«Спартак» и ЦСКА сыграют между собой 22 ноября в 16:45 (мск).  После 15-го тура в отставку был отправлен наставник красно-белых Деян Станкович, а вместо него временно руководить командой будет Вадим Романов.