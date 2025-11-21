Экс-защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун высказал свое мнение по поводу предстоящего Дерби Всея Руси в рамках 16-го тура РПЛ.

Юрий Ковтун globallookpress.com

«По последним матчам ЦСКА в более оптимальном состоянии. Понятно, что есть игроки, которые были в сборной. Но командные действия у ЦСКА хорошие. Если забивают, то играют на результат. Есть у них небольшое преимущество. Но у "Спартака" смена тренера. Будут новые эмоции, появится мотивация. В плане эмоций "Спартак" будет в боевом состоянии», — сказал Ковтун «Чемпионату».

«Спартак» и ЦСКА сыграют между собой 22 ноября в 16:45 (мск). После 15-го тура в отставку был отправлен наставник красно-белых Деян Станкович, а вместо него временно руководить командой будет Вадим Романов.