Сборная Шотландии провела один из величайших матчей в истории «Хэмпден Парка», вырвала победу у Дании в компенсированное время и впервые с 1998 года пробилась на чемпионат мира. Два гола в добавленные минуты от Кирана Тирни и Кенни Маклина превратили холодный вечер в Глазго в локальную футбольную легенду.

Результат матча Шотландия Эдинбург 4:2 Дания Копенгаген 1:0 Скотт МакТоминай 3' 1:1 Расмус Хёйлунн 57' пен. 2:1 Лоуренс Шанклэнд 79' 2:2 Патрик Доргу 82' 3:2 Киран Тирни 90+3' 4:2 Кенни Маклин 90+9' Шотландия: Крэйг Гордон, Грант Хэнли, Скотт Маккена, Эндрю Робертсон, Аарон Хики ( Киран Тирни 72' ), Райан Кристи ( Че Адамс 63' ), Льюис Фергюсон, Джон МакГинн, Скотт МакТоминай, Линдон Дайкс ( Лоуренс Шанклэнд 63' ), Ben Gannon Doak ( Кенни Маклин 21' ) Дания: Каспер Шмейхель, Патрик Доргу, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен, Миккель Дамсгор ( Янник Вестергор 64' ), Виктор Фрохольдт, Густав Исаксен ( Мика Биерет 90' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн, Расмус Хёйлунн ( Кристиан Нергор 84' ) Жёлтые карточки: Киран Тирни 90+5' — Йоаким Андерсен 10', Расмус Кристенсен 45' Красная карточка: Расмус Кристенсен 62' (Дания)

Матч начинался для шотландцев максимально тревожно. Ещё на разминке травмировался Джон Суттар, его срочно заменил Грант Хэнли. Но все нервные нотки смыло уже на 3-й минуте. Бен Гэннон-Доук взорвал правый фланг, накрутил защитника и навесил в штрафную. Подача шла в неудобную зону — Скотт Мактоминей стоял спиной к воротам, но выдал хайлайт всей карьеры. Взмыл в воздух и положил идеальным ударом «ножницами» через себя в угол — мимо отчаянно летевшего туда Каспера Шмейхеля.

Гол Мактоминея «ножницами» globallookpress.com

Фантастика от полузащитника «Наполи»! «Хэмпден» тут же взорвался, и не только от важности гола, но и от того, как он был забит. Уже на третьей минуте Шотландия вела в ключевом матче за путёвку на Чемпионат Мира.

Мактоминей продолжал играть как одержимый, Гэннон-Доук терзал фланг, но вскоре начались неприятности. Молодой вингер «Борнмута» потянул мышцу, пытаясь заблокировать подачу, и уже на 20-й минуте покинул поле на носилках. Вместо него вышел Маклин — но удар по плану Кларка был очевиден.

Давление Дании и эмоциональные качели

После яркого старта шотландцы всё глубже оседали к своим воротам. Расмус Хёйлунн то и дело находил щели между центральными защитниками и даже вышел один на один — Крейг Гордон спас. Ещё в одном эпизоде Расмус забил, но гол отменили из-за толчка в спину Аарону Хикки. К середине тайма Дания уже откровенно душила хозяев. Хэнли едва не срезал мяч в свои ворота после удара Хёйберга. Дамсгор нагружал вратарскую прострелами, а удары Хёйлунна летели то рядом со штангой, то в руки Гордону.

Шотландия – Дания globallookpress.com

Шотландия практически не могла выбраться со своей половины, но выдержала. Перед самым свистком Расмус Кристенсен сорвал перспективную контратаку фолом на Джоне Макгине — и ограничился жёлтой. Перерыв с преимуществом команда Кларка заслужила не столько игрой, сколько характером.

Второй тайм начался без изменений. Хёйлунн уже на первых минутах вновь проверил Гордона ударом низом. Давление гостей росло — и развязка пришла с пенальти. На фланге Густав Исаκсен полетел в стык с Робертсоном. В реальном времени казалось, что датчанин «нарисовал» контакт, и судья Шимон Марциняк продолжил игру. Но ВАР позвал арбитра к монитору — и после просмотра поляк указал на «точку». Хёйлунн уверенно развёл Гордона и мяч по разным углам, и с точки зрения логики матча это выглядело справедливо, хотя шотландцы явно чувствовали себя обиженными решением.

Игроки сборной Дании празднуют гол globallookpress.com

Но почти сразу судьба качнула маятник в их сторону. Кристенсен схватил Макгина руками в центре поля, сорвав его проход. Вторая жёлтая — и Дания остаётся вдесятером за полчаса до конца при счёте 1:1 в матче, где им хватало и ничьей.

Удаление Кристенсена globallookpress.com

Обмен голами — Глазго нервничает

Стив Кларк моментально пошёл ва-банк: вместо Кристи и Дайкса вышли Лоуренс Шенкленд и Че Адамс, позже к ним добавился и Тирни. И перестройка сработала. На 78-й минуте подача Льюиса Фергюсона с углового превратилась в кошмар для датской обороны. Вратарь и защитники не разобрались на линии, и Шенкленд протолкнул мяч в сетку. «Хэмпден» снова взорвался — казалось, вот он, решающий гол.

Лоуренс Шенкленд празднует гол globallookpress.com

Но расслабиться шотландцам не дали. Уже через три минуты Патрик Доргу наказал хозяев за провал в позиционной защите. Андреас Кристенсен аккуратно выкатил мяч под удар, и левый латераль спокойно положил его в угол — 2:2, а время стремительно таяло.

Гол Патрика Доргу globallookpress.com

Адамс пробивал головой рядом со штангой, Макгин закручивал в дальний — мимо. Атмосфера накручивалась до предела. Для Шотландии ничья означала ещё одни стыки и целую зиму мучительного ожидания своей судьбы.

Тирни и Маклин — герои последних минут

Команда Кларка не стала осторожничать в концовке, и как же это окупилось! Уже в добавленное время, когда многие внутренне смирились с ничьей, случился момент, который годами будут крутить в нарезках. На 93-й минуте мяч выкатился на левый край к Кирану Тирни. Защитник, который не так давно вышел на поле, на подборе примерно 25 метров закрутил мяч в дальний угол. Шмейхель дотянуться не смог — идеальная траектория, идеальный тайминг. Гол, который сам по себе достоин отдельной главы в истории сборной.

Удар Кирана Тирни globallookpress.com

Но и это был ещё не конец. Дания отчаянно помчалась вперёд и открыла огромные зоны за своей спиной. В последней атаке матча мяч оказался у Кенни Маклина примерно в районе центрального круга. Полузащитник «Норвича» поднял голову, увидел далеко вышедшего Шмайхеля — и решился. Почти с середины поля он забросил мяч за спину вратарю, тот не успел вернуться — и «Хэмпден» утонул в оглушительном реве. 4:2 последним ударом матча — и Шотландия официально на чемпионате мира 2026 года.

Кенни Маклин празднует гол globallookpress.com

Историческая ночь для Шотландии

Для Шотландии это не просто выход на турнир после 28 лет ожидания (последний мундиаль был в 1998-м). Это подтверждение того, что проект Стива Кларка вырос из статуса «приятного андердога» в по-настоящему боеспособную команду. Она умеет держать удар, переживать травмы, спорные решения и всё равно возвращаться в игру. Для игроков нынешнего поколения, Робертсона, Мактоминея, Макгина, Тирни, это реализация мечты, которой их страна жила с 1998 года. Неудивительно, что после матча многие не скрывали слёз.

Дания уходит в стыки, хотя ещё за несколько минут до конца держала в руках прямой билет в Америку. Команда регулярно играла на чемпионатах мира в этом веке, а теперь должна пройти через мартовский марафон нервов. Ну или сенсационно оказаться среди команд, которых не будет в США, Канаде и Мексике.