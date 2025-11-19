Сборная Шотландии провела один из величайших матчей в истории «Хэмпден Парка», вырвала победу у Дании в компенсированное время и впервые с 1998 года пробилась на чемпионат мира. Два гола в добавленные минуты от Кирана Тирни и Кенни Маклина превратили холодный вечер в Глазго в локальную футбольную легенду.
Результат матча
Матч начинался для шотландцев максимально тревожно. Ещё на разминке травмировался Джон Суттар, его срочно заменил Грант Хэнли. Но все нервные нотки смыло уже на 3-й минуте. Бен Гэннон-Доук взорвал правый фланг, накрутил защитника и навесил в штрафную. Подача шла в неудобную зону — Скотт Мактоминей стоял спиной к воротам, но выдал хайлайт всей карьеры. Взмыл в воздух и положил идеальным ударом «ножницами» через себя в угол — мимо отчаянно летевшего туда Каспера Шмейхеля.
Фантастика от полузащитника «Наполи»! «Хэмпден» тут же взорвался, и не только от важности гола, но и от того, как он был забит. Уже на третьей минуте Шотландия вела в ключевом матче за путёвку на Чемпионат Мира.
Мактоминей продолжал играть как одержимый, Гэннон-Доук терзал фланг, но вскоре начались неприятности. Молодой вингер «Борнмута» потянул мышцу, пытаясь заблокировать подачу, и уже на 20-й минуте покинул поле на носилках. Вместо него вышел Маклин — но удар по плану Кларка был очевиден.
Давление Дании и эмоциональные качели
После яркого старта шотландцы всё глубже оседали к своим воротам. Расмус Хёйлунн то и дело находил щели между центральными защитниками и даже вышел один на один — Крейг Гордон спас. Ещё в одном эпизоде Расмус забил, но гол отменили из-за толчка в спину Аарону Хикки. К середине тайма Дания уже откровенно душила хозяев. Хэнли едва не срезал мяч в свои ворота после удара Хёйберга. Дамсгор нагружал вратарскую прострелами, а удары Хёйлунна летели то рядом со штангой, то в руки Гордону.
Шотландия практически не могла выбраться со своей половины, но выдержала. Перед самым свистком Расмус Кристенсен сорвал перспективную контратаку фолом на Джоне Макгине — и ограничился жёлтой. Перерыв с преимуществом команда Кларка заслужила не столько игрой, сколько характером.
Второй тайм начался без изменений. Хёйлунн уже на первых минутах вновь проверил Гордона ударом низом. Давление гостей росло — и развязка пришла с пенальти. На фланге Густав Исаκсен полетел в стык с Робертсоном. В реальном времени казалось, что датчанин «нарисовал» контакт, и судья Шимон Марциняк продолжил игру. Но ВАР позвал арбитра к монитору — и после просмотра поляк указал на «точку». Хёйлунн уверенно развёл Гордона и мяч по разным углам, и с точки зрения логики матча это выглядело справедливо, хотя шотландцы явно чувствовали себя обиженными решением.
Но почти сразу судьба качнула маятник в их сторону. Кристенсен схватил Макгина руками в центре поля, сорвав его проход. Вторая жёлтая — и Дания остаётся вдесятером за полчаса до конца при счёте 1:1 в матче, где им хватало и ничьей.
Обмен голами — Глазго нервничает
Стив Кларк моментально пошёл ва-банк: вместо Кристи и Дайкса вышли Лоуренс Шенкленд и Че Адамс, позже к ним добавился и Тирни. И перестройка сработала. На 78-й минуте подача Льюиса Фергюсона с углового превратилась в кошмар для датской обороны. Вратарь и защитники не разобрались на линии, и Шенкленд протолкнул мяч в сетку. «Хэмпден» снова взорвался — казалось, вот он, решающий гол.
Но расслабиться шотландцам не дали. Уже через три минуты Патрик Доргу наказал хозяев за провал в позиционной защите. Андреас Кристенсен аккуратно выкатил мяч под удар, и левый латераль спокойно положил его в угол — 2:2, а время стремительно таяло.
Адамс пробивал головой рядом со штангой, Макгин закручивал в дальний — мимо. Атмосфера накручивалась до предела. Для Шотландии ничья означала ещё одни стыки и целую зиму мучительного ожидания своей судьбы.
Тирни и Маклин — герои последних минут
Команда Кларка не стала осторожничать в концовке, и как же это окупилось! Уже в добавленное время, когда многие внутренне смирились с ничьей, случился момент, который годами будут крутить в нарезках. На 93-й минуте мяч выкатился на левый край к Кирану Тирни. Защитник, который не так давно вышел на поле, на подборе примерно 25 метров закрутил мяч в дальний угол. Шмейхель дотянуться не смог — идеальная траектория, идеальный тайминг. Гол, который сам по себе достоин отдельной главы в истории сборной.
Но и это был ещё не конец. Дания отчаянно помчалась вперёд и открыла огромные зоны за своей спиной. В последней атаке матча мяч оказался у Кенни Маклина примерно в районе центрального круга. Полузащитник «Норвича» поднял голову, увидел далеко вышедшего Шмайхеля — и решился. Почти с середины поля он забросил мяч за спину вратарю, тот не успел вернуться — и «Хэмпден» утонул в оглушительном реве. 4:2 последним ударом матча — и Шотландия официально на чемпионате мира 2026 года.
Историческая ночь для Шотландии
Для Шотландии это не просто выход на турнир после 28 лет ожидания (последний мундиаль был в 1998-м). Это подтверждение того, что проект Стива Кларка вырос из статуса «приятного андердога» в по-настоящему боеспособную команду. Она умеет держать удар, переживать травмы, спорные решения и всё равно возвращаться в игру. Для игроков нынешнего поколения, Робертсона, Мактоминея, Макгина, Тирни, это реализация мечты, которой их страна жила с 1998 года. Неудивительно, что после матча многие не скрывали слёз.
Дания уходит в стыки, хотя ещё за несколько минут до конца держала в руках прямой билет в Америку. Команда регулярно играла на чемпионатах мира в этом веке, а теперь должна пройти через мартовский марафон нервов. Ну или сенсационно оказаться среди команд, которых не будет в США, Канаде и Мексике.