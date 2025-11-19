Бывший полузащитник мадридского «Реала»﻿ Тони Кроос в критической форме высказался о поведении нападающего клуба Винисиусе Жуниоре.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Я часто говорил ему, что уже хватит. Все чувствовали, что его поведение вредит команде. Нам казалось, что из-за него всё оборачивается против нас. Я пытался успокоить его на поле, особенно чтобы он не терял концентрацию, ведь такое иногда случалось»﻿, — приводит слова Крооса Footmercato.

В текущем сезоне Винисиус провел 16 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив пять голов и сделав пять результативных передач.​