Комментатор Георгий Черданцев высказался о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев globallookpress.com

«В текущей ситуации не нужно метаться и искать нового тренера.  Читал, что Личка готов вернуться в "Динамо", он хороший тренер и ставил хороший футбол.  Сугубо с футбольной точки зрения мне команда нравилась.  Но брать кого‑то другого, когда сезон фактически потерян… О чемпионстве речи не идет, брать тренера под выигрыш Кубка — кто гарантирует в таком сложном турнире победу?

Ролан Гусев имеет право на свой шанс.  Сейчас у него есть все основания претендовать на это место и спокойно работать как минимум до конца этого и следующего сезона.  Подписать такой контракт он вполне способен.  Это нормально — дать человеку себя проявить.  Опыт у него огромный, харизма есть, классный мужик.  Не нужно начинать всё сначала, человек в клубе давно, знает футболистов, знает систему, видел тренировочный процесс у разных тренеров.  Если он возьмет и всё это улучшит, я не удивлюсь, что у него получится.  Он достоин этого шанса», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, ранее об уходе из «Динамо» объявил Валерий Карпин.  Москвичи занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.