Комментатор Георгий Черданцев высказался о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Георгий Черданцев globallookpress.com

«В текущей ситуации не нужно метаться и искать нового тренера. Читал, что Личка готов вернуться в "Динамо", он хороший тренер и ставил хороший футбол. Сугубо с футбольной точки зрения мне команда нравилась. Но брать кого‑то другого, когда сезон фактически потерян… О чемпионстве речи не идет, брать тренера под выигрыш Кубка — кто гарантирует в таком сложном турнире победу?

Ролан Гусев имеет право на свой шанс. Сейчас у него есть все основания претендовать на это место и спокойно работать как минимум до конца этого и следующего сезона. Подписать такой контракт он вполне способен. Это нормально — дать человеку себя проявить. Опыт у него огромный, харизма есть, классный мужик. Не нужно начинать всё сначала, человек в клубе давно, знает футболистов, знает систему, видел тренировочный процесс у разных тренеров. Если он возьмет и всё это улучшит, я не удивлюсь, что у него получится. Он достоин этого шанса», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, ранее об уходе из «Динамо» объявил Валерий Карпин. Москвичи занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.