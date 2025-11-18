Капитан сборной Германии Йозуа Киммих после отборочного матча ЧМ-2026 против Словакии (6:0) отметил впечатляющую игру вингера «Галатасарая» Лероя Сане.

Лерой Сане globallookpress.com

Сборная Германии заняла первое место в группе и гарантировала себе прямую путевку на мундиаль.

«В своей карьере я редко встречал игроков с такой физической мощью. Он способен проделывать огромный объём работы, раз за разом делая рывки — и так каждые три дня. Когда он находится в правильном психологическом состоянии, мы видим его истинный уровень. Сане провёл блестящий матч против Словакии, оформив дубль, и при этом активно участвовал в прессинге. Когда он, Вирц и остальные наши атакующие футболисты работают в обороне и давят соперника, команда становится единым целым и это ведёт к успеху», — отметил Киммих в разговоре с немецкими СМИ.