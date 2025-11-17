Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру ЦСКА в нынешнем сезоне.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Победы ЦСКА последние при счёте 1:0 трудовые, рабочие, но они не отказываются от своего футбола, чуть-чуть подстраиваются под соперника. ЦСКА матереет.

Клуб только-только сменил тренера и так сразу? Они не сменили игру. Сменили тренера, значит, у него достаточно мозгов, чтобы не ломать то, что было создано. Чуть перестроились, стали быстрее. Когда у тебя в наличии такие футболисты… Любой тренер, по крайней мере, это подход нашего штаба, отталкивается от того, что есть. Ты можешь прийти с идеями тики-таки, а у тебя игроки через раз в касание отдают чужому. У нас, например, есть зона, где мы запрещаем играть в одно касание», — сказал Талалаев в выпуске на You-Tube-канале «Это футбол, брат! ».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 2-е место в таблице с 33 очками в активе. «Краснодар», который располагается на 1-й позиции, также набрал 33 балла.