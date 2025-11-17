Бывший полузащитник сборной России Игорь Колыванов высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов globallookpress.com

«Матвею нужно играть.  Ему 26 лет — самый оптимальный возраст для вратаря.  Если он хочет играть, то ему нужно уходить из "ПСЖ".  Если его и так все устраивает, то это его право.  Но он все‑таки шел туда для того, чтобы играть.  Шанс у него всегда есть.

Сафонов больше нравится, чем Шевалье?  Сложно говорить.  Я сейчас не особо слежу за французским чемпионатом.  Не знаю уровень Шевалье.  Но, наверное, он неплохой вратарь, раз его ставит главный тренер.  У Сафонова нет‑нет да и какой‑нибудь ляп происходит.  Однозначно это происходит оттого, что практики нет.  Играть товарищеские матчи — это одно, а в официальных матчах напряжение абсолютно другое», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Сафонов в текущем сезоне ни разу не сыграл в составе парижан.