Эрлинг Холанн повторил европейский рекорд результативности в отборочном турнире чемпионата мира.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

В заключительном матче квалификации против сборной Италии (4:1) форвард норвежской команды оформил дубль и довёл количество своих голов в цикле до 16. Таким образом он сравнялся с Робертом Левандовским, который забил столько же в европейской квалификации к ЧМ-2018 в России.

Абсолютный рекорд по голам в одном отборочном турнире принадлежит бывшему полузащитнику сборной Ирана Кариму Багери — в квалификации к чемпионату мира 1998 года он отличился 19 раз.

Для Норвегии нынешний успех стал историческим: команда впервые за 28 лет пробилась на чемпионат мира, заняв первое место в группе с Италией, Израилем, Молдавией и Эстонией.