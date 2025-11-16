Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков подверг критике главного тренера сборной России Валерия Карпина за чрезмерную ротацию в составе команды.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Мне не понравилось, что в сборной России нет стартового состава. У нас постоянно какими-то блоками играют, блоками ЦСКА или "Спартака", или "Динамо" играют. Нет за столько матчей стартового состава, мы не понимаем, кто у нас в центре обороны играет — Дивеев и Осипенко или Мелёхин и Осипенко? Вот такие моменты, которые могут казаться неважными. У нас РФС проводит классную организацию матчей. В Москве, в провинции собираются много людей, но болельщики приходят и хотят видеть лучших игроков. А что мы наигрываем? Я не знаю. Понятно, Карпин — главный тренер, ему решать. Но у нас сборная должна цениться, а получается — все, кто играет в РПЛ, все вызываются», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол. Ру».

Карпин работает в сборной России с 2021-го года. В прошедшем матче национальная команда проиграла Чили со счетом 0:2.