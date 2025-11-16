Опорник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, что не особо смотрит на то, как протекают дела в его бывшем клубе мадридском «Реале», а полностью сосредоточен на игре за манкунианцев.

«Не слежу за этим. У меня слишком много забот в "Манчестер Юнайтед", чтобы беспокоиться о "Реале". Все знают, как я люблю этот клуб, город, но я не беспокоюсь о "Реале" в данный момент», — приводит слова Каземиро Mundo Deportivo.

В этом сезоне Каземиро сыграл 10 матчей, забил 3 мяча и сделал один ассист.

За «Реал» он выступал с 2013 по 2022 год, проведя 336 матчей, забив 31 год и сделав 29 результативных передач. В составе «сливочных» Каземиро 5 раз выиграл Лигу чемпионов.