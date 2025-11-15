Форвард сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, чего ждет от товарищеской игры с Чили и добавил, что очень рад вернуться в национальную команду после тяжелой травмы.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Рад вернуться. Сложная травма, непростой период. Все прошло, все позади, рад вернуться. Газон хороший, лучше, чем в Питере, странно почему там был такой газон. Но жаловаться на него не надо, выйдем, будем играть.

Сборную Чили разбирали, два дня готовимся. Непростой соперник, будет интересно. Конечно, на 100% не готов. Но сколько выделит времени Валерий Георгиевич, постараюсь отпахать на поле и забить. Надо забить и принести пользу команде», — сказал Тюкавин в интервью РФС.

Россия и Чили встретятся в товарищеском матче 15 ноября в 18:00 (мск).