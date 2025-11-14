Вратарь сборной Испании Унай Симон прокомментировал решение ФИФА о переносе Финалиссимы с Аргентиной в Катар.

Унаи Симон globallookpress.com

«Не знаю, в чём причина, но думаю, дело в финансах. Предыдущая Финалиссима проходила на "Уэмбли", это было фантастично, но теперь её переносят в Катар… Думаю, логичнее всего было бы провести её в Европе или Америке. Убеждён, что болельщики — на первом месте. Честно говоря, я этого не понимаю», — цитирует слова Симона AS.

Финалиссима является матчем с участием действующих чемпионов Европы и Южной Америки. Игра между сборными Испании и Аргентины должна пройти на стадионе «Лусаил» в Катаре 27 марта 2026 года