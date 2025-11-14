Хавбек сборной Португалии Рубен Невеш сообщил, как сложно пришлось играть с оборонительной сборной Ирландии (0:2) в отборе на ЧМ-2026.

Рубен Невеш globallookpress.com

«Это был очень сложный матч для нас. Тяжело играть против команд, которые выстраивают такой низкий блок. Сегодня был не наш день, но мы находимся в хорошей позиции. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на чемпионат мира», — цитирует пресс-служба УЕФА полузащитника «ПСЖ» и сборной Португалии.

Португалия, несмотря на поражение, осталась лидером в группе Е с 10 очками. Ирландия (7) занимает третью строчку.