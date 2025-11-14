Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об ошибке вратаря Матвея Сафонова в товарищеской встрече против Перу (1:1).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Это почти нормальное дело, но есть такое понятие — держать концентрацию 90 минут. Тот, кто мало играет, очень быстро психологически устает. Это произошло из‑за того, что у него нет практики. Мне кажется, что Кафанов и Карпин помогают таким образом Матвею быть в тонусе, чтобы он играл, чтобы они могли его использовать иногда. Обычно, если игрок не играет, то его и не ставят. А здесь такая ситуация, что наш первый номер сборной вдруг без игровой практики… Поэтому они хотели ему помочь. Но, как всегда бывает, инициатива наказуема», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Сафонов в текущем сезоне ни разу не вышел в основном составе «ПСЖ».