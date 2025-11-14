Центральный полузащитник бельгийского «Андерлехта» Натан де Кат является объектом интереса со стороны европейских топ-клубов.

Натан Де Кат globallookpress.com

По данным издания Sky Sport, сейчас фаворитами в борьбе за 17-летнего хавбека являются «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Воспитанник «Андерлхета» закрепился в основном составе своего клуба в прошлом сезоне. В этом чемпионате на счету Де Ката 14 матчей, один гол и один ассист.

Контракт 17-летнего футболиста с бельгийцами действует до лета 2027 года, а его цена на трансферном рынке сейчас составляет € 7 млн. Сейчас игрок выступают на юниорском чемпионате мира за сборную Бельгии.