Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон считает, что ему получилось выбрать правильную тактику на игру с Португалией (2:0) в отборе на ЧМ-2026.

Хеймир Хадльгримссон globallookpress.com

«Это один из немногих способов играть против Португалии — постараться не пропустить. Мы знали, что нам нужна как минимум ничья, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Мы решили играть с низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством, как у Португалии, невозможно перекрыть все зоны, поэтому в одних зонах мы сознательно отдавали им мяч, а другие старались закрывать», — приводит слова Хадльгримссона официальный сайт УЕФА.

Сейчас Португалия с 10 очками лидирует в группе F. Второй идет Венгрия (8), а третьей Ирландия (7). В заключительном матче Венгрия примет дома Ирландию.