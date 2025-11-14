Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о текущем положении дел в национальной команде.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Ситуация с Ямалем улажена, можете не переживать. Как и говорилось, на восстановление ему потребуется 7-10 дней. Все остальные приехавшие готовы принять участие в завтрашнем матче, включая Дина Хёйсена.

Мы располагаем футболистами высочайшего класса, поэтому перемены в составе не меняют философии и позволяют показывать тот же футбол при любом составе.

Даниэля Карвахаля ждём в финале чемпионата мира. Сейчас позицию правого латераля могут закрыть и Порро, и Льоренте. При этом мы всегда думаем не только о сегодняшнем, завтрашнем, но и о послезавтрашнем дне», —цитирует де ла Фуэнт «Чемпионат».

Завтра, 15 ноября, сборная Испании проведет матч квалификации ЧМ-2026 против Грузии.