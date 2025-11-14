Завершился ряд товарищеских матчей с участием национальных сборных.
В одном из поединков сборная Аргентины на выезде победила команду Анголы со счетом 2:0. Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Лаутаро Мартинес и Лионель Месси.
Результат матча
АнголаЛуанда0:2АргентинаБуэнос-Айрес
0:1 Лаутаро Мартинес 43' 0:2 Лионель Месси 82'
Ангола: Руй Модесто, Жонатан Буату-Мананга, Киалонда Гаспар, Фреди, Зиту Лувумбу, Желсон Дала, Чику Банза (Нурио Фортуна 67'), Hugo Marques (Неблу Адилсон 46'), Augusto Real To Carneiro, Maestro, M'Bala Nzola (Mabululu 77')
Аргентина: Херонимо Рульи, Николас Тальяфико, Кристиан Ромеро, Хуан Фойт, Тьяго Альмада (Эмилиано Буэндия 70'), Алексис Мак Аллистер (Хосе Мануэль Лопес 85'), Родриго Де Пауль, Джовани Ло Чельсо (Кевин Макаллистер 59'), Лаутаро Мартинес (Максимо Перроне 85'), Лионель Месси (Хоакин Паникелли 86'), Николас Гонсалес (Джанлука Престианни 86')
В еще одной игре сборная Узбекистана взяла верх над командой Египта со счетом 2:0. Автором дубля в этом матче стал Остон Урунов.
И, наконец, сборная Саудовской Аравии одолела команду Кот-д'Ивуара с результатом 1:0. Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Салех Абу Аль Шамат.