Завершился ряд товарищеских матчей с участием национальных сборных.

Лионель Месси globallookpress.com

В одном из поединков сборная Аргентины на выезде победила команду Анголы со счетом 2:0. Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Лаутаро Мартинес и Лионель Месси.

Результат матча Ангола Луанда 0:2 Аргентина Буэнос-Айрес 0:1 Лаутаро Мартинес 43' 0:2 Лионель Месси 82' Ангола: Руй Модесто, Жонатан Буату-Мананга, Киалонда Гаспар, Фреди, Зиту Лувумбу, Желсон Дала, Чику Банза ( Нурио Фортуна 67' ), Hugo Marques ( Неблу Адилсон 46' ), Augusto Real To Carneiro, Maestro, M'Bala Nzola ( Mabululu 77' ) Аргентина: Херонимо Рульи, Николас Тальяфико, Кристиан Ромеро, Хуан Фойт, Тьяго Альмада ( Эмилиано Буэндия 70' ), Алексис Мак Аллистер ( Хосе Мануэль Лопес 85' ), Родриго Де Пауль, Джовани Ло Чельсо ( Кевин Макаллистер 59' ), Лаутаро Мартинес ( Максимо Перроне 85' ), Лионель Месси ( Хоакин Паникелли 86' ), Николас Гонсалес ( Джанлука Престианни 86' )

Статистика матча 2 Удары в створ 3 3 Удары мимо 3 34 Владение мячом 66 5 Угловые удары 6 2 Офсайды 4 12 Фолы 16

В еще одной игре сборная Узбекистана взяла верх над командой Египта со счетом 2:0. Автором дубля в этом матче стал Остон Урунов.

И, наконец, сборная Саудовской Аравии одолела команду Кот-д'Ивуара с результатом 1:0. Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Салех Абу Аль Шамат.