Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своим мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Стандартные фавориты — Франция, Испания, Англия, Германия, Аргентина, Португалия. Но на чемпионате мира-2026 будут играть 48 команд, так что не исключены сюрпризы. Завтра мы играем с Сенегалом, который обыграл Англию 3:1. Сильная команда, как и Марокко», — отметил Анчелотти в интервью Sky Sport Italy.

Матч Бразилия — Сенегал в рамках отбора на чемпионат мира-2026 пройдет в субботу, 15 ноября, начало — в 19:00 по московскому времени. Финальный турнир мирового первенства состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года на стадионах США, Канады и Мексики.