Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, какого тренера стоит выбрать московскому «Спартаку».﻿

Юрий Семин globallookpress.com

«В Спартак должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Тренер, который выдерживает давление и который может изменить ситуацию в команде. Какая разница, будет это российский специалист или иностранный. Главное — чтобы это был хороший специалист»,﻿ — цитирует Семина «РИА Новости Спорт».

11 ноября «Спартак» объявил об увольнении Деяна Станковича, который возглавлял команду с лета 2024 года.﻿ Клуб завершил первую половину чемпионата на шестом месте, набрав 25 очков