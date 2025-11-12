Голкипер сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос о своих ритуалах перед играми.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Я сторонник того, чтобы быть независимым от посторонних факторов. Считаю, что от ритуалов нужно избавляться. Я стараюсь максимально от этого отказываться, чтобы это мне не мешало. Думаю, что так правильнее.

Вчера проводили тренировку, пытался переключаться между французским, английским и русским. В стрессовой ситуации уже по привычке начинаю подсказывать на французском. Кто больше всех понимает французский? Пока никто», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне Лиги 1 Сафонов не появлялся на поле.