Голкипер сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос о своих ритуалах перед играми.

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов globallookpress.com

«Я сторонник того, чтобы быть независимым от посторонних факторов.  Считаю, что от ритуалов нужно избавляться.  Я стараюсь максимально от этого отказываться, чтобы это мне не мешало.  Думаю, что так правильнее.

Вчера проводили тренировку, пытался переключаться между французским, английским и русским.  В стрессовой ситуации уже по привычке начинаю подсказывать на французском.  Кто больше всех понимает французский?  Пока никто», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне Лиги 1 Сафонов не появлялся на поле.