Экс-форвард сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи национальной команды против Перу.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Нужно понимать, что это товарищеская игра. Мы ещё не знаем, в каком составе приедет Перу. Знаю, что у них много молодых футболистов. Я встретил сейчас перуанского журналиста в поезде, и он прогнозирует результативный и зрелищный футбол. Он даже поставил на счёт 3:3. У Перу есть пара-тройка футболистов, которые создадут проблемы сборной России. Думаю, мы сегодня победим и продолжим победную серию», — приводит слова Погребняка «Советский спорт».

Товарищеская встреча между Россией и Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге.