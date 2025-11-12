Бывший российский футболист Александр Кержаков высказался о понравившейся команде по итогам первого круга текущего сезона РПЛ.

Александр Кержаков globallookpress.com

«Из топ-клубов в первом круге выделяется ЦСКА. Вряд ли кто-то до начала чемпионата прогнозировал, что команда после первого круга будет на втором месте. Радует прогресс российских футболистов в ЦСКА и то, что Челестини доверяет им, и то, что они делают результат. На это приятно смотреть», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА в настоящий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ