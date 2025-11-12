Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ничейном результате национальной команды в товарищеском матче против сборной Перу (1:1).

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Если бы забили второй мяч, уже во втором тайме начали появляться моменты, то был бы и третий гол, и, возможно, четвертый. Ничья нам не подходит. Нас это не удовлетворило, исходя из игры.

У наших ворот моментов не создают, а мы можем забивать… Понятно, что есть от этого недовольство. К полю было сложно адаптироваться», — сказал Карпин «Матч ТВ».

В следующем товарищеском матче сборная России встретится с Чили 15-го ноября в 18:00 по мск.