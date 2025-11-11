В настоящее время имеется три формулы будущего лимита на легионеров у РФС и РПЛ.

Михаил Дегтярев — министр спорта globallookpress.com

«Первый вариант: лимит, который предлагает Михаил Дегтярев — 10 легионеров в заявке и пять на поле. Второй — оставить нынешний лимит в 13 легионеров в заявке и восемь — на поле, но ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров — ввести пошлины. Третий вариант — ужесточить лимит по формуле 11 легионеров в заявке и семь на поле», — сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники.

В этом сезоны команды российской Премьер-лигу могут иметь в заявке на сезон 13 легионеров, но на поле могут одновременно находиться только 8 из них.