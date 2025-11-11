Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящей товарищеской встрече против команды Перу, а также назвал основного вратаря на предстоящий матч.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Сафонов на завтра планируется в старте. Что касается Перу, глобальные выводы делать не нужно. Под руководством этого тренера они сыграли одну игру. Говорить что-то неправильно. Составы меняются, игроки меняются. Да, это техничные, добротные футболисты. Просто нам точно не будет», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Товарищеская встреча между Россией и Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге.