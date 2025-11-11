Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может продолжить свою тренерскую карьеру в Саудовской Аравии.

Дидье Дешам globallookpress.com

По информации L'Equipe, 57-летний специалист получил предложение от саудовского клуба «Аль-Иттихад», который является десятикратным чемпионом Про-лиги. Отмечается, что Дешам не спешит с принятием решения и полностью сосредоточен на работе со сборной.

Ранее Дешам объявил, что покинет пост главного тренера французской национальной команды после окончания чемпионата мира 2026 года. В настоящее время «Аль-Иттихад» возглавляет Сержиу Консейсан.

В составе клуба выступают сразу три французских футболиста: Карим Бензема, Н’Голо Канте и Мусса Диаби.