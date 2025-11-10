Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо высказался о португальском нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Некоторые люди очень самоуверенны. Я предпочитаю, чтобы другие говорили обо мне, а не я о себе. Он один из лучших игроков в истории, но лучший ли он? Я не согласен. Но я уважаю его мнение. Я бы даже сказал, что Криштиану входит в десятку лучших», — приводит слова Роналдо Footmercato.

Напомним, что 40-летний Роналду за свою карьеру пять раз выигрывал «Золотой мяч», а также является чемпионом Европы.