Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о травмированных футболистах национальной команды.

Валерий Карпин globallookpress.com

— Баринов и Сильянов не сыграют. Дима получил травму. Сильянов приезжал, провели обследование, но поняли, что он нам не помощник. Сафонов прилетит сразу в Санкт‑Петербург.

У Садулаева, Комличенко, Черникова, Литвинова есть ушибы, микроповреждения, дали им паузу, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Перу состоится 12-го ноября. Второй товарищеский поединок национальная команда сыграет против Чили 15-го числа.