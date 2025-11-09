«Рома» одержала победу над «Удинезе» (2:0) в матче 11-го тура итальянской Серии А.
В составе римлян голы записали на свой счет Лоренцо Пеллегрини на 42-й минуте с пенальти и Зеки Челик на 61-й минуте.
Результат матча
После этого матча «Рома» располагается на 1-й позиции в таблице Серии А с 24 очками в активе. «Удинезе» — на 10-й строчке с 15-ю баллами.