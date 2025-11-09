«Рома» одержала победу над «Удинезе» (2:0) в матче 11-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе римлян голы записали на свой счет Лоренцо Пеллегрини на 42-й минуте с пенальти и Зеки Челик на 61-й минуте.

Результат матча Рома Рим 2:0 Удинезе Удине Рома: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Эйе Скири, Махмуд Дахуд, Рицу Доан, Ансгар Кнауфф, Фарес Шаиби, Жонатан Буркардт Удинезе: Робин Центнер, Сильван Видмер, Филипп Мвене, Леннард Малоуни, Данни да Коста, Ли Джэ Сон, Пауль Небель, Кайсю Сано, Надим Амири, Доминик Кор, Бенедикт Холлербах

Статистика матча 4 Удары в створ 4 2 Удары мимо 1 46 Владение мячом 54 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 2 Фолы 3

После этого матча «Рома» располагается на 1-й позиции в таблице Серии А с 24 очками в активе. «Удинезе» — на 10-й строчке с 15-ю баллами.