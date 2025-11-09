«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в 15-м туре чемпионата России. Матч состоится 9 ноября в 13:00 мск.

Хозяева занимают 13-е место в таблице. На счету у них 13 очков. За 14 матчей клуб набрал 3 победы, 7 поражений и 4 ничьи. В последних 5 матчах «Крылья Советов» потерпели 4 фиаско. В случае поражения сегодня, самарский коллектив продлит серию неудач до трех поединков.

«Зенит» может набрать 32 очка, если победит. Коллектив Сергея Семака имеет 29 очков и находится на третьей позиции. На первое место питерцы пока что не претендуют, но могут занять второе. «Зенит» выиграл в последних трех турах, поэтому серия может вырасти до четырех побед подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.13.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 8.50 на «Крылья Советов», 4.90 на ничью, 1.37 на «Зенит».

Искусственный интеллект считает, что игра завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

