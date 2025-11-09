Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался по поводу своего партнера по команде, хавбека Райана Шерки.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Я с нетерпением жду возможности играть с ним долгие годы. Это будет фантастика. Я чувствую, что в его взгляде на мир есть что-то действительно особенное, и это хорошо, потому что он всегда ищет меня своими передачами.

Мне нравится играть с ним, быть рядом с ним, потому что он очень весёлый, и мы много шутим», — приводит слова Холанна CANAL + FOOT.

В текущем сезоне Шерки сыграл 8 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.