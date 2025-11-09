Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался по поводу истории с попыткой похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого. А если серьёзно, то история странная», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Инцидент произошёл в ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге, на Вязовой улице. Когда Мостовой выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю, к нему подбежали неизвестные и попытались затащить в микроавтобус. Футболист сумел оказать сопротивление и вырваться от нападавших.