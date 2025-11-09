В 11-м туре итальянской Серии А состоится очная встреча «Болоньи» и «Наполи». Она пройдет на стадионе «Ренато Даль'Ара» 9 ноября. Начало в 17:00 мск.
«Болонья» одна из немногих команд, у которой ни одного поражения в 5 турах чемпионата. «Борзые» одержали 3 победы и дважды сыграли вничью. В последнем матче клуб выиграл у «Пармы» (3:1). Набрав 18 очков, хозяева занимают 6-е место, но при этом могут догнать «Рому», которая замыкает топ-4.
У «Наполи» 22 очка. Команда Антонио Конте возглавляет турнирную таблицу, но ее поджимают «Милан», «Интер» и «Рома». В прошлом туре гости потеряли очки в домашней игре с «Комо» (0:0).
Отметим, что у команд интересная история отношений. В 5 играх соперники на двоих одержали по одной победе, в остальных трех случаях была ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 3.10 и 2.64 соответственно.
- Искусственный интеллект считает, что команды сыграют нулевую ничью, при этом в прошлый раз они закончили со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Наполи» смотрите на сайте LiveCup.Run.
