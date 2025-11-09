В 11-м туре итальянской Серии А состоится очная встреча «Болоньи» и «Наполи». Она пройдет на стадионе «Ренато Даль'Ара» 9 ноября. Начало в 17:00 мск.

«Болонья» одна из немногих команд, у которой ни одного поражения в 5 турах чемпионата. «Борзые» одержали 3 победы и дважды сыграли вничью. В последнем матче клуб выиграл у «Пармы» (3:1). Набрав 18 очков, хозяева занимают 6-е место, но при этом могут догнать «Рому», которая замыкает топ-4.

У «Наполи» 22 очка. Команда Антонио Конте возглавляет турнирную таблицу, но ее поджимают «Милан», «Интер» и «Рома». В прошлом туре гости потеряли очки в домашней игре с «Комо» (0:0).

Отметим, что у команд интересная история отношений. В 5 играх соперники на двоих одержали по одной победе, в остальных трех случаях была ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.

Коэффициенты букмекеров на победу составляют 3.10 и 2.64 соответственно.

Искусственный интеллект считает, что команды сыграют нулевую ничью, при этом в прошлый раз они закончили со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Наполи» смотрите на сайте LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.