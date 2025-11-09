Завершились два матча 11-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча «Астон Вилла» — «Борнмут» globallookpress.com

«Астон Вилла» всухую обыграла «Борнмут» со счетом 4:0.

У «львов» голы записали на свой счет Эмилиано Буэндия на 28-й минуте, Амаду Онана на 40-й минуте, Росс Баркли на 77-й и Дониэлл Мален на 83-й минуте.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 4:0 Борнмут Борнмут 1:0 Эмилиано Буэндия 28' 2:0 Амаду Онана 40' 3:0 Росс Баркли 77' 4:0 Дониелл Мален 83' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Бубакар Камара ( Ламаре Богард 81' ), Мэтти Кэш, Амаду Онана ( Росс Баркли 71' ), Джон МакГинн ( Юри Тилеманс 71' ), Эмилиано Буэндия ( Джейдон Санчо 71' ), Морган Роджерс ( Эванн Гессан 86' ), Олли Уоткинс ( Дониелл Мален 81' ) Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер ( Eli Junior Kroupi 63' ), Велько Милосавлевич, Маркос Сенеси, Адам Смит ( Алекс Хименес 10' ), Маркус Таверньер, Тайлер Адамс, Алекс Скотт ( Райан Кристи 64' ), Эванилсон ( Дэвид Брукс 78' ), Джастин Клюйверт ( Амин Адли 63' ), Энтойн Семеньо Жёлтые карточки: Морган Роджерс 13', Бубакар Камара 23' — Алекс Хименес 27', Адриен Трюффер 38'

Статистика матча 8 Удары в створ 4 2 Удары мимо 5 52 Владение мячом 48 6 Угловые удары 9 0 Офсайды 1 8 Фолы 20

После этого матча «Астон Вилла» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Борнмут» — на 9-й позиции с тем же количеством баллов.

«Брентфорд» одолел «Ньюкасл» со счетом 3:1.

Единственный гол у «сорок» забил Харви Барнс на 27-й минуте.

В составе «Брентфорда» отличился Кевин Шаде на 56-й минуте. Дублем отметился Игор Тьяго, забив свои голы на 78-й минуте с пенальти и на 90+5-й минуте.

«Брентфорд» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Ньюкасл» — 14-й позиции (12).