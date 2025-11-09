Завершились два матча 11-го тура английской Премьер-лиги.
«Астон Вилла» всухую обыграла «Борнмут» со счетом 4:0.
У «львов» голы записали на свой счет Эмилиано Буэндия на 28-й минуте, Амаду Онана на 40-й минуте, Росс Баркли на 77-й и Дониэлл Мален на 83-й минуте.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем4:0БорнмутБорнмут
1:0 Эмилиано Буэндия 28' 2:0 Амаду Онана 40' 3:0 Росс Баркли 77' 4:0 Дониелл Мален 83'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Бубакар Камара (Ламаре Богард 81'), Мэтти Кэш, Амаду Онана (Росс Баркли 71'), Джон МакГинн (Юри Тилеманс 71'), Эмилиано Буэндия (Джейдон Санчо 71'), Морган Роджерс (Эванн Гессан 86'), Олли Уоткинс (Дониелл Мален 81')
Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер (Eli Junior Kroupi 63'), Велько Милосавлевич, Маркос Сенеси, Адам Смит (Алекс Хименес 10'), Маркус Таверньер, Тайлер Адамс, Алекс Скотт (Райан Кристи 64'), Эванилсон (Дэвид Брукс 78'), Джастин Клюйверт (Амин Адли 63'), Энтойн Семеньо
Жёлтые карточки: Морган Роджерс 13', Бубакар Камара 23' — Алекс Хименес 27', Адриен Трюффер 38'
После этого матча «Астон Вилла» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Борнмут» — на 9-й позиции с тем же количеством баллов.
«Брентфорд» одолел «Ньюкасл» со счетом 3:1.
Единственный гол у «сорок» забил Харви Барнс на 27-й минуте.
В составе «Брентфорда» отличился Кевин Шаде на 56-й минуте. Дублем отметился Игор Тьяго, забив свои голы на 78-й минуте с пенальти и на 90+5-й минуте.
«Брентфорд» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Ньюкасл» — 14-й позиции (12).